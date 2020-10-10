تسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

أفادت مؤسسة «إي.إتش.إس ماركيت» للأبحاث الاقتصادية بأن نشاط قطاع الخدمات في الصين سجل نمواً قوياً خلال شهر سبتمبر الماضي، في إشارة أخرى إلى تعافي القطاع من جائحة كورونا.

وارتفع مؤشر «كايسين» المركب لمديري مشتريات قطاع الخدمات من 54 نقطة في أغسطس إلى 54.8 نقطة في سبتمبر الماضيين، في خامس زيادة على التوالي لناتج قطاع الخدمات.

وتعزز نمو قطاع الخدمات بفضل الزيادة المستدامة في إجمالي عدد الشركات الجديدة، كما كانت قوة الطلب المحلي العامل الرئيس الذي دعم الأعمال الجديدة في ظل تراجع طلبيات التصدير مرة أخرى.

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