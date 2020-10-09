ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الرابع

المصدر: روما - رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لرابع شهر على التوالي في سبتمبر مدفوعة بزيادات قوية في أسعار الحبوب والزيوت النباتية.وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء 97.9 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل نزولاً عند 95.9 نقطة في أغسطس.

وذكرت المنظمة أن محاصيل الحبوب في العالم تظل متجهة صوب تحقيق معدل سنوي قياسي في 2020 على الرغم من تعديلها على نحو طفيف لتوقعات سابقة. وزاد مؤشر أسعار الحبوب للمنظمة في سبتمبر 5.1 % على أساس شهري و13.6% على أساس سنوي.

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