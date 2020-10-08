سيدة على رأس منظمة التجارة العالمية للمرة الأولى

المصدر: جنيف - وام

أعلنت منظمة التجارة العالمية، أنه تم التوافق على اختيار «نجوزى ايويالا» وزيرة المالية النيجيرية السابقة و«يو ميونغ» وزيرة التجارة بجمهورية كوريا مرشحتين ستخوضان الجولة الثالثة والأخيرة لاختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية خلفاً لروبرتو ازفيدو الذي سبق وأعلن عن استقالته لأسباب شخصية.

جاء ذلك في تصريحات أمس لسفير نيوزيلندا وممثلها الدائم بمنظمة التجارة العالمية والرئيس الحالي للمجلس العام للمنظمة «أعلى هيئة لصنع القرار بالمنظمة باستثناء المؤتمر الوزاري الذي يجتمع كل عامين».

ويمثل اختيار المرشحتين النهائيتين سابقة في تاريخ المنظمة، حيث ستتولى بالتالي امرأة منصب المدير العام بعد مشاورات لاختيار إحداهن في الفترة من 19 إلى 27 من أكتوبر الحالي.

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