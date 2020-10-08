مورجان ستانلي يشتري إيتون فانس بـ 7 مليارات دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

وافق بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي على شراء شركة إيتون فانس كورب لإدارة الأصول، مقابل حوالي 7 مليارات دولار في ثاني صفقة استحواذ كبرى للبنك في مجال إدارة الأصول خلال العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن مورجان ستانلي سيدفع وفقاً لشروط الصفقة سعراً يزيد بنسبة 38 % عن سعر سهم إيتون فانس في ختام تعاملات البورصة أمس، في حين ستؤدي الصفقة إلى مضاعفة حجم قطاع إدارة الأصول في مورجان ستانلي.

وأضافت بلومبيرغ أن الرئيس التنفيذي للبنك جيمس جورمان يسعى إلى التوسع في مجال إدارة الأصول الذي يشهد نمواً كبيراً في ظل رغبة المستثمرين وأصحاب الأموال في التحول نحو الاستثمارات منخفضة التكلفة.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر سهم مورجان ستانلي أمس ليظل أفضل البنوك الأمريكية الكبرى أداءً خلال العام الحالي، وأصبح جورمان أفضل صانع صفقات في القطاع المالي الأمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يعتمد على الاستحواذات لتعزيز مكانة البنك.

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