البنك الدولي: معدل الفقر في الإمارات صفر

المصدر: دبي- سيد صالح

أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي أن معدل الفقر بين مواطني الإمارات يبلغ صفراً، ذلك أن عدد الفقراء بين مواطني الدولة يبلغ صفراً.

وأصدر البنك اليوم أحدث تقرير ضمن سلسلة تقاريره عن مستويات ونسب الفقر في مختلف دول العالم. وجاء تقرير الأمس بعنوان «الفقر والرخاء المشترك 2020: انتكاسات الثروة».

ورصد البنك في تقاريره معدلات الفقر في كافة دول العالم استناداً إلى أحدث البيانات والإحصائيات.

وذكر التقرير أنه باعتبار أن عدد الفقراء بين مواطني الإمارات يبلغ صفراً، فيترتب على ذلك منطقياً وبالتبعية أن نسبة «فجوة الفقر» بين مواطني الدولة تبلغ صفراً أيضاً. ويُقصَد بفجوة الفقر نسبة السلع والخدمات التي لا يقدر المواطنون الفقراء على اقتنائها أو الاستفادة منها، بالمقارنة مع المواطنين الأغنياء القادرين على اقتناء نفس السلع والخدمات.

وتفوقت الإمارات على كندا التي بلغ عدد المواطنين الفقراء بها 0.1 مليون نسمة، وبلغ معدل الفقر بها 0.2%، فيما بلغت فجوة الفقر 0.1%.

وبلغ عدد المواطنين الفقراء في الولايات المتحدة 3.2 ملايين نسمة، فيما بلغ معدل الفقر 0.1 %، وبلغت فجوة الفقر 0.9%.

وكانت سويسرا، فنلندا، السويد، النرويج، وماليزيا من أبرز الدول التي تساوت مع الإمارات في عدم وجود فقراء بين مواطني الدولة، وأيضاً في انخفاض معدلات الفقر إلى صفر.

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