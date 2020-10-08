كورونا تجبر 43 شركة طيران على التوقف عن التحليق

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت بيانات حديثة، أن 43 شركة طيران تجاري حول العالم أوقفت عملياتها تماماً أو علقتها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، في وقت توقف فيه السفر الجوي تقريباً بسبب تفشي جائحة كورونا.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة "سيريوم"، المتخصصة في بيانات وتحليلات قطاع السفر والطيران، تأتي تلك الأرقام مقارنة مع توقف 46 شركة في عام 2019 بأكمله، و56 شركة في عام 2018.

وعادة ما تحدث العديد من حالات فشل شركات الطيران في الأشهر القليلة الأخيرة من العام، حيث يعتبر الربعان الأول والرابع "الأصعب" لشركات الطيران حول العالم، لأن معظم الإيرادات يتم تحقيقها في الربعين الثاني والثالث.

وأشارت سيريوم، إلى أن الدعم الحكومي القوي قد جنب بعض شركات الطيران مواجهة شبح الإفلاس، ولكن المزيد من الشركات قد تتعرض للفشل في الأشهر المقبلة.

ووفقاً لـ"سيريوم"، فإن تعريف الفشل في شركة الطيران هو أن الشركة توقفت أو علقت عملياتها تماماً.

وذكر روب موريس، رئيس الاستشارات العالمية لدى "سيريوم" في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ "سي إن بي سي": "إذا كان هناك جانب إيجابي في كل هذا، فهو أن الأمور كانت سيئة للغاية بحيث لم يكن أمام الحكومات خيار سوى الدعم".

وقال موريس، أنه على الرغم من المساعدات المالية إلا أن التوقعات لبقية عام 2020 غير مشجعة، مضيفاً: "تحدث العديد من حالات فشل شركات الطيران عادةً في الأشهر القليلة الأخيرة من العام".

وقال بريندان سوبي المحلل المستقل لدى "سوبي أفييشن": لولا تدخل الحكومة ودعمها لكنا قد واجهنا حالات إفلاس جماعية في الأشهر الستة الأولى من هذه الأزمة.

وأضاف سوبي، أن العديد من شركات الطيران كانت تاني بالفعل قبل الوباء، ولكنها لديها الآن فرصة أفضل للبقاء بسبب مساعدة الحكومة.

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