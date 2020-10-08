«أوبك»: الإمارات دعمت سوق النفط

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بالدور الإيجابي الذي لعبته الإمارات داخل المنظمة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الدولة كسبت احترام الجميع نظراً للدور الذي تقوم به في بناء جسور التفاهم كوسيط يسعى لإيجاد توافق بين أعضاء المنظمة حيال كل القضايا المتعلقة بالسوق النفطي العالمي.

وقالت في تقرير خاص أصدرته بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها، إن الإمارات قدمت دعماً تاريخياً للمنظمة خلال 2020 وذلك من خلال الاستجابة القوية التي أظهرتها في دعم السوق النفطي في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن هذا الدعم ساهم بالإضافة إلى جهود الدول الأخرى الأعضاء في ضبط حجم الإنتاج.

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