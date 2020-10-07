بولندا تغرم «جازبروم» 7.6 مليارات دولار بسبب مشروع «نورد ستريم2»

المصدر: وارسو - د ب أ

فرضت بولندا غرامة قيمتها 29.1 مليار زلوتي (7.6 مليارات دولار) على شركة «جازبروم» بعد أن مضت قدماً في مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم2» بدون أن تحصل أولاً على موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في بولندا.

وتم فرض غرامة أخرى قيمتها 234 مليون زلوتي على خمسة شركاء لشركة «جازبروم» في مشروع «نورد ستريم2» وهي شركات «انجي انرجي» الفرنسية السويسرية وشركتي «يونيبر» ووينتر شال«الألمانيتين وشركة»أو إم في «النمساوية وشركة «شل» الهولندية البريطانية، طبقاً لما ذكره مكتب حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار في بولندا «يو أو كيه أي كيه» في بيان.

وكانت الشركات الست قد أبرمت معاً عدداً من الاتفاقيات متعلقة بتمويل مشروع «نورد ستريم2» بدون الحصول على موافقة الجهات الرقابية اللازمة، طبقاُ لما أظهره تحقيق مستمر منذ عامين. ومنح مكتب حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار للشركات مهلة 30 يوماً لإنهاء الاتفاقيات لتمويل مشروع «نورد ستريم2» ويخضع القرار للاستئناف.

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