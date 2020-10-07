معهد التمويل: الأسواق الناشئة تشهد تعافياً بطيئاً ومتفاوتاً

المصدر: نيويورك - رويترز

قال معهد التمويل الدولي في تقرير: «إن الأسواق الناشئة تتجه لتعاف بطيء ومتفاوت، وتدفقات رأسمالية متباينة، مع مضي الاقتصادات النامية خارج الصين والهند قدماً صوب ركود أعمق مما شهدته في أعقاب الأزمة المالية العالمية».

وذكر المعهد أن التداعيات العالمية لغياب مبادرة البنية التحتية الضخمة للصين، التي أُطلقت في عام 2009 وتحول الهند من توسع قوي إلى انكماش حاد هما السبب في هذا الركود، الذي تجاوز ما حدث في 2009.

وتابع: «الصين لن تكرر خطة تحفيز ضخمة جداً تعتمد على البنية التحتية أطلقتها في عام 2009، وهو ما يعني أن النشاط العالمي وأسعار السلع الأولية لن يتلقيا الدعم مثلما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية».

ونما اقتصاد الصين 9.4% في 2009 ويقدر المعهد أنه سينمو 2.2% فقط في العام الجاري، ويتوقع أن ينكمش اقتصاد الهند 11.3% وكان قد سجل نمواً 8.5% في 2009.

ويشير التقرير إلى أن التدفقات غير المقيمة للأسواق الناشئة أضعف بكثير هذا العام مما كانت عليه في 2009 على الرغم من الحجم غير المسبوق من التيسير الكمي، مع تضرر أمريكا اللاتينية بشدة على نحو خاص ليس فقط بفعل الجائحة، ولكن أيضاً بسبب عوامل خاصة بفنزويلا والأرجنتين.

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