ترامب يعلن عن حزمة تحفيز جديدة لشركات الطيران الأمريكية

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه إطلاق حزمة تحفيز جديدة لمساعدة شركات الطيران الأمريكية التي تضررت بشكل كبير من جائحة «كورونا»، مما أثار الأمل في إمكانية تمرير حزمة التحفيز الجديدة من قبل المشرعين. وحث ترامب الكونغرس على الموافقة على دعم كشوف رواتب شركات الطيران، قائلاً إنه يمكن دفع الأموال والمساعدات للشركات الصغيرة بأموال غير مستخدمة من التحفيز السابق.

وتفاعلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية إيجاباً مع تغريدة ترامب، حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.55%، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 1.4%، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 1.7%.

وقال كريس لاركين، العضو المنتدب لمنتجات التداول والاستثمارات في مؤسسة «E-Trade»: هذه بالتأكيد ليست المرة الأولى التي نرى فيها رد فعل السوق على تغريدات ترامب، وربما لن تكون الأخيرة. الأرجوحة التي رأيناها منذ هبوط الأمس هي مجرد حالة ونقطة للتقلب الذي قد نواجهه مع اقترابنا من الانتخابات.

وأضاف لاركين: ومع ذلك، مع دعوة الرئيس ترامب لمساعدة شركات الطيران، التي من الواضح أنها منطقة تضررت بشدة من السوق، قد يتطلع التجار إلى فرص صعودية في الأسهم الدورية التي تعتمد على التعافي الاقتصادي السريع.

وارتفعت أسهم شركة يونايتد إيرلاينز بأكثر من 3%، وكسبت دلتا 2.5%، كما حصلت أسهم شركات الطيران على دعم بعد أن قام محلل «جي بي مورجان» بترقية العديد من الشركات في هذه الصناعة. وارتفعت أسهم بوينغ 2.9%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز