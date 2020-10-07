النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي تنطلق 9 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلن منظمو سوق السفر العالمي في لندن عن انطلاق النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي من 9 إلى 11 نوفمبر 2020 وفتح باب التسجيل الآن، أمام المتخصصين والعاملين في صناعة السفر من أنحاء العالم لحضور فعاليات الحدث التي تشمل مجموعة من الجلسات والندوات الرقمية والاجتماعات الافتراضية.

وعبر شراء التذكرة إلكترونياً، سيتمكن الشخص من حضور فعاليات الحدث الافتراضي لأسبوع السفر في لندن، الذي يضم جدول أعمال مزدحماً مليئاً بالفعاليات والأحداث الافتراضية المتخصصة في صناعة السفر والسياحة، حيث يقام من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2020.

وستحل النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي مكان «سوق السفر العالمي في لندن» و«معرض ترافيل فورورد» و«أسبوع السفر في لندن» وسيحافظ الحدث الافتراضي على الخطوط العريضة لمحفظة سوق السفر العالمي، مع التزامه في هذا الصدد بتقديم أفضل الفرص للمتخصصين في صناعة السفر، للتواصل والتعلم وممارسة الأعمال التجارية.

وسيتمكن أعضاء نادي المشترين والوزراء ووسائل الإعلام، من حضور فعاليات الحدث مجاناً، في حين يتوجب على المندوبين التجاريين دفع 32 دولاراً أمريكياً (25 جنيهاً استرلينياً) رسوم تسجيل، عوضاً عن 44 دولاراً أي ما يعادل 34 جنيهاً استرلينياً القيمة الحقيقية للرسوم.

ويمكن للزوار التفاعل مع الفعاليات بدءاً من 30 أكتوبر الحالي، تزامناً مع بدء أسبوع السفر في لندن، حتى 11 نوفمبر الذي يصادف اليوم الأخير من النسخة الافتراضية لسوق السفر العالمي.

وستتاح الفرصة أيضاً أمام الزوار لحضور جميع الجلسات والفعاليات طيلة أيام الحدث، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى 10 مساءً بتوقيت غرينتش، وهو ما يفسح المجال أمام حضور عدد أكبر من المهتمين والزوار من مختلف أنحاء العالم، مستفيدين من فارق التوقيت.

وسيقدم كل من سوق السفر العالمي وأسبوع السفر في لندن، برنامجاً مكثفاً يضم ما يقرب من 50 جلسة يتم بثها مباشرة من خلال تقنية الاتصال المرئي، مع جلسات أخرى حسب الطلب، مع إتاحة الفرصة أمام الجميع لحضور معظم الجلسات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الزوار من حضور بعض الجلسات الأخرى التي تضم قمة وزراء منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة وسوق السفر العالمي وجلسات السياحة المسؤولة والمؤتمر الدولي للاستثمار السياحي إلى جانب إحاطات مختلفة عن الوجهات السياحية ومؤتمرات صحافية من أنحاء العالم، فضلاً عن جلسات مخصصة للحديث عن قطاع الطيران مع الرئيسين التنفيذيين لكل من «رايانير» و«جت بلو» ومؤتمر افتراضي لمعرض ترافيل فورورد ومؤتمر للتكنولوجيا.

ويمكن للمندوبين التجاريين ترقية الحزمة الخاصة بهم مقابل 20 جنيهاً استرلينياً، والتي ستخولهم عقد 5 اجتماعات مجدولة مسبقاً مع العارضين. ستستمر هذه الاجتماعات الثنائية لمدة نصف ساعة، وستقام أثناء النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي.

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