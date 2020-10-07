شركة فرنسية تطرح حلاً لمستشفى ذكي في مواجهة كورونا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة التكنولوجيا الفرنسية "داسو سيستمز" ومجموعة "أدن"، إحدى أكبر شركات إدارة المرافق المتكاملة في آسيا، اليوم، تقديم حل لمستشفى يمكن إنشاؤه بسرعة وصيانته بسهولة في الدول العربية المتأثرة بـ(كوفيد 19)، وتحتاج بشكل عاجل إلى مرافق طبية عالية الجودة.

وهذه المبادرة الجديدة تأتي في أعقاب العرض العالمي الأول الناجح لتجربة المستشفى، الذي أنشئ في غضون أيام قليلة في ووهان بالصين وكذا في بلدان أخرى.

وتعاونت الشركتان معاً لتطوير عمليات هندسة، بناء وتشغيل جديدة للمستشفيات بالاعتماد من جهة، على منصة 3 دي إكسبيرينس لشركة "داسو سيستيمز" ومن جهة أخرى، على مفهوم مستشفى أكيلا كير الذكي المتصل التابع لمجموعة "أدن".

ويعتمد الحل على بيئة تعاونية افتراضية، تسمح بتصميم ومحاكاة وتطوير المستشفيات التي يمكن بناؤها وتشغيلها في غضون 150 يوماً، وتظل قيد التشغيل لسنوات عديدة. كما تمكن من تحسين عملياتها وصيانتها طوال دورة حياتها بأكملها.

وفي إطار هذا التعاون المشترك، جمعت الشركتان ائتلافاً من شركات متخصصة في المعدات الطبية، الهندسة والبناء لتقديم الحل الأمثل للدول، التي هي في أمس الحاجة لذلك.

ويوفر حل المستشفى بيئة تعاونية افتراضية، حيث يمكن للموظفين والموردين استخدام التوأمة الافتراضية للمستشفى، لتحسين تخطيط المساحة، تصميم الوحدات، غرف العزل ذات الضغط السلبي وغيرها من الميزات الأخرى، وكذلك محاكاة التصنيع والمعدات والتدريب على تقنيات البناء. بعد بناء المستشفى، يتم استخدام الحل لإدارة الأصول الرقمية، من خلال ربط المنشأة بأحدث المعدات الطبية من أجل مراقبة الإجراءات الرقمية للنظافة، وروبوتات الخدمة العاملة بالمستشفى.

وتستخدم منصة 3 دي إكسبيرينس التابعة لشركة "داسو سيستيمز" في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل عملاء من جميع العيارات والأحجام، بما في ذلك عدد كبير من المؤسسات الأكاديمية، التي أدركت قيمة أعمالها وقدرتها على تمكين القوى العاملة في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز