توقعات بانخفاض تجارة السلع العالمية بنسبة 9.2%

المصدر: وام

توقعت منظمة التجارة العالمية أن تنخفض تجارة السلع العالمية بنسبة 9.2% في 2020، ثم يعقب ذلك ارتفاع بنسبة 7.2 بالمئة عام 2021 ،بحسب تقرير التنبؤات المعدل عن التجارة.

وفي أبريل الماضي، تنبأت المنظمة بتراجع مستوى تجارة السلع العالمية في 2020 بما يتراوح من 13% إلى 32%، حيث عرقل وباء "كوفيد-19" الأنشطة الاقتصادية والحياة حول العالم.

وأوضح اقتصاديون من المنظمة في بيان صحفي أن التجارة العالمية تظهر إشارات على التعافي من الانخفاض، الناجم عن الركود بسبب " كوفيد-19"، لا فتين إلى ان الأداء الاقتصادي القوي في يونيو ويوليو جلب بعض مؤشرات التفاؤل بشأن النمو التجاري الكلي في 2020.

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