انهيار ربحية بنوك منطقة اليورو

المصدر: (فرانكفورت - رويترز)

قال البنك المركزي الأوروبي إن ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو انهارت في الربع الثاني من العام على الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة.

وذكر البنك في إحصاءاته الفصلية أن العائد على رأس المال في النصف الأول من العام، ذروة جائحة كورونا، كان 0.01% وهو ما يقل بشدة عن 6.01% في الفترة نفسها قبل عام، إذ سجل ما لا يقل عن 7 من 19 بلداً في منطقة اليورو عائدات سلبية.

وفي غضون ذلك، بلغت قيمة القروض المتعثرة 503 مليارات يورو، وهو ما لا يزيد بكثير على 501 مليار يورو في الشهور الثلاثة السابقة، على الأرجح لأن إرجاء سداد قروض وضمانات حكومية ساعدوا البنوك على إبقاء القروض مصنّفة كعاملة.

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