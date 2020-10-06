النفط يصعد 3% بفعل تعطيلات المعروض وعودة ترامب للبيت الأبيض

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 % مدعومة بتعطيلات المعروض في النرويج وإعصار في خليج المكسيك وعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد مغادرة المستشفى. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار بما يعادل 3.1 % إلى 42.55 دولاراً للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار أو 3.3 % مسجلاً 40.51 دولاراً.

ويقول اتحاد صناعة النفط والغاز النرويجي إن إضراباً لعمال القطاع في البلاد سيخفض إجمالي الطاقة الإنتاجية بما يزيد قليلاً فحسب على 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، أي نحو 8 % من إجمالي الإنتاج.

وتُظهر حسابات أجرتها رويترز أن 60 % من إجمالي الخفض سيكون في الغاز الطبيعي، والنسبة الباقية في النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي. وقال كومرتس بنك: إلى جانب النرويج، قد تحدث أيضاً انقطاعات إنتاجية في خليج المكسيك هذا الأسبوع، حيث يتكوّن إعصار جديد.

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