مايكروسوفت تطرح حلولاً لتمكين العالم الرقمي

المصدر: دبي - البيان

تستضيف شركة مايكروسوفت القمة الافتراضية القادمة تحت مسمى (التقدم معاً نحو إعادة ابتكار الغد)، والتي تضم سلسلة متنوعة من الابتكارات والتقنيات الرائدة التي يمكنها تقديم الدعم في كافة المجالات وللمتخصصين عبر مختلف القطاعات في سبيل إعادة ابتكار أعمالهم.

وسيتناول الحدث الرقمي الذي يستمر لمدة يومين بدءاً من تاريخ 13 أكتوبر 2020 سلسلة من المسارات الحوارية للقادة من المستوى التنفيذي، يتم فيها مناقشة قدرات التكنولوجيا وكيف يتسنى لها دعم الانتعاش الاقتصادي الشامل للحكومات والشركات وكذلك الشركات الصغيرة. مع العلم سيكون التسجيل للحدث متاح عبر الإنترنت.

وفي سياق تفصيلي، سيركز اليوم الأول من الحدث الذي يقام بشكل افتراضي على المتخصصين في القطاع الرقمي ليتناول جميع الصناعات الاخرى، حيث سيتطرق إلى عدة مسارات تشمل بما في ذلك مدراء ومسؤولي التسويق عبر تسليط الضوء على التسويق الحديث؛ ومسار اخر يستهدف مدراء أمن المعلومات من خلال مناقشة الأمور المتعلقة بالأهمية المتنامية للمرونة التشغيلية في مجتمع مجال أمن المعلومات، بالإضافة إلى مسار المدراء الماليين، المعني بتحديد إعادة ابتكار سير الأعمال في القطاع المالي.

علاوة على ذلك سيتبادل المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات في مسار محدد الرؤى والأفكار بشأن كيفية تحديث المنصات الرقمية، وكذلك تسريع التحول الرقمي من خلال الاستفادة من التقنيات السحابية.

بينما سيستعرض اليوم الثاني كيفية اتباع الطرق الناجحة لإعادة ابتكار القطاعات، الى جانب ذلك سيكون هناك مؤتمرات وأحداث ستعقد بشكل افتراضي لتغطي قطاعات مثل: التجزئة، والخدمات المالية، والحكومية ؛ والإعلام، إضافة إلى الترفيه.

وسوف تسلط هذه الأحداث التي يقدمها قادة الأعمال الضوء على قوة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لضمان استمرارية الأعمال في فترة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19).

كما ستشهد سلسلة الأحداث المستمرة لمدة يومين مشاركة خبراء مايكروسوفت ومجموعة كبيرة من أبرز قادة القطاعات، حيث سيعرضوا أمثلة ذات صلة بشأن الطريقة التي تحتاجها الشركات بغية التكيف مع الاضطرابات الحالية، وقدرة التكنولوجيا على تمكين عملية الاستجابة والتعافي الناتجة جراء التحديات الراهنة، بالإضافة إلى شرح كيفية إعادة ابتكار آلية عمل القطاعات في ظل الوضع الجديد.

وتستضيف الجلسات أعضاء وخبراء من مختلف القطاعات ، فضلًا عن شركاء مايكروسوفت وعملائها. ومن بين هؤلاء النخبة وسام لوتاه الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسانديب بودوفال شيفرام رئيس قسم التسويق لدى بنك دبي التجاري، وكارولين بيلروز رئيس علماء البيانات والمدير العام لشركة اكستنشر، وإليس وانغ رئيس مجموعة التكنولوجيا والتحول الرقمي والمعلومات في بنك المشرق، وأليكس ألكسندر رئيس قسم التكنولوجيا في مجموعة طيران الإمارات، إلى جانب بولا يانوشكيفيتش المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وأكاديمية CQURE.

وجدير بالذكر أن الحدث سيتناول أهم العناصر والحلول القادرة على مواجهة تحديات الأعمال الملحة وتلبية الاحتياجات الحكومية ومختلف القطاعات الأخرى ، وذلك من خلال إمداد الوظائف التنظيمية المختلفة بالقيادات الفكرية والرؤى المتنوعة.

وفي هذا الصدد، اتخذت مايكروسوفت خطوات حاسمة لدعم مساعي التحول الرقمي في المنطقة – والتي شملت توفير منطقتين سحابيتين في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل كلتيهما حالياً على تمكين المؤسسات والشركات والمطورين للوصول إلى خدمات سحابية قابلة للتطوير ومتاحة بشكل لا ينقطع، وتتميز بالمرونة مع الحفاظ على شروط مكان تخزين البيانات وتلبية أفضل معايير الأمان والامتثال.

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