تغريم "سيسكو" 1.9 مليار دولار بسبب انتهاك براءات اختراع

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن هنري مورجان، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في نورفولك، بولاية فيرجينيا، أصدر حكما يدين شركة سيسكو الأمريكية لأنظمة التكنولوجية بانتهاك حقوق براءات الاختراع التي تملكها شركة "سنتريبيتال نتووركس" لحلول الأمن السيبراني، وأمرها بدفع 1.9 مليار دولار لما تسببت فيه من خسائر.

ونقل عن سيسكو القول إنها ستستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية، الدائرة الاتحادية.

كما نقلت تقارير عن القاضي مورجان القول إن "سنتريبيتال نتووركس" تستحق 775.8 مليون دولار مقابل استخدام اختراعاتها في الماضي، والتي رفعها بنسبة 2.5% بعدما وجد أن ما قامت به "سيسكو" كان "متعمدا وفاضحا".

كما تضمن الحكم أن تدفع سيسكو 10% ضرائب على مبيعات بعض منتجاتها على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، و5% لمدة ثلاثة أعوام بعد ذلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز