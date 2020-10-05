مطار رأس الخيمة الدولي يرحب بجميع الركاب اعتباراً من 15 أكتوبر الحالي

المصدر: وام

أكدت دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة السماح بدخول المقيمين عبر مطار رأس الخيمة الدولي اعتباراً من تاريخ 15 اكتوبر الحالي دون الحاجة للحصول على الموافقات المسبقة، وفق الإجراءات والاشتراطات المعتمدة في الدولة المتضمنة إجراء فحص مسبق قبل القدوم إلى الدولة بما لا يتجاوز 96 ساعة من تاريخ السفر، على أن تكون النتائج الفحص سلبية، وذلك حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة في الدولة.

وسيتم لدى الوصول إلى المطار إجراء فحص مختبري آخر أو /PCR/ويتكفّل المسافر أو الكفيل على نفقته الخاصة العزل الصحي للحالات الإيجابية إلى جانب تحميل تطبيق الحصن .

والسماح بدخول السياح من جميع الدول عبر مطار رأس الخيمة الدولي بشرط استيفاء شروط الدخول التالية ومنها حجز تذاكر السفر وضرورة الحصول على تأمين صحي للسائح قبل قدومه إلى البلاد، كما يجب على السائح الحصول على نتيجة الفحص المختبري /PCR/ قبل أربعة ايام من وقت السفر من بلد المغادرة وإظهار ما يثبت ذلك عند دخوله عبر مطار الامارة مع إجراء نفس الفحص مرة أخرى عند الوصول على القادمين، وكذلك يجب التوقيع على التعهد وتعبئة نموذج الإفصاح الصحي للقادمين من جميع الوجهات وتسليمه إلى الجهات المختصة في المنفذ وضرورة تحميل تطبيق الحصن وتسجيل بياناتهم فيه لتسهيل إمكانية التواصل مع الجهات الصحية وسوف يكون العزل الصحي بشان الحالات الإيجابية حسب الإجراءات المعتمدة والمتبعة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة .

ويكون السماح لمواطني الدولة والمقيمين بالسفر إلى مختلف الدول حسب خطة الرحلة المجدولة عبر مطار رأس الخيمة وفق إجراءات الدول بلدان المقصد في دخول المسافرين حيث يتطلب من المسافر إجراء فحص مختبري /PCR/ قبل السفر في غضون 96 ساعة من التاريخ المحدد للسفر إلى الوجهات التي تتطلب ذلك التقيد بالإجراءات المتبعة في دول المقصد مع ضرورة وجود تامين صحي عند السفر للخارج.

وثمن المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي لمسيرة النمو والازدهار التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات.

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