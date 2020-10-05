الصين: حظر أمريكا لـ «تيك توك» و«وي تشات» ينتهك قواعد منظمة التجارة

المصدر: جنيف - رويترز

أفاد مسؤول تجاري بأن الصين ذكرت خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية أن القيود الأمريكية على تطبيقي الهاتف المحمول الصينيين تيك توك ووي تشات تنتهك قواعد المنظمة.

وأمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجب تنزيل التطبيقين وأمرت بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتيك توك، ببيع عملياتها إلى شركة أمريكية، عازية ذلك إلى مخاوف أمنية. لكن قضاة أمريكيين شككوا في دفوع الحكومة.

وقال مسؤول تجاري، إن ممثلاً عن الصين قال خلال الاجتماع المغلق الذي عُقد الجمعة الماضية إن الإجراءات «تتعارض بوضوح مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتُقيد خدمات التجارة عبر الحدود وتنتهك المبادئ والأهداف الأساسية لنظام التجارة متعدد الأطراف».

وأضاف أن ممثل الصين وصف عدم تقديم واشنطن أدلة دامغة على أسباب الإجراءات التي اتخذتها بأنه «انتهاك صارخ» للقواعد.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة دافعت خلال الاجتماع نفسه عن إجراءاتها، قائلة إنها تستهدف الحد من المخاطر على الأمن القومي. وكانت الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق إن الحكومة الصينية تصل إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

ولن تسفر التصريحات الصينية عن أي نتائج في حد ذاتها، لكن بوسع بكين تقديم شكوى رسمية إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً.

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