«إكسون موبيل» تعتزم شطب 1600 وظيفة في أوروبا

المصدر: لندن-د ب أ

تعتزم شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل شطب عدد من الوظائف في عدة فروع تابعة لها في أوروبا، تصل إلى 1600 وظيفة في أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الشركة الأمريكية القول إن العدد المحدد للوظائف الذي سيتم شطبه في كل دولة سيتوقف على الأداء التجاري للفرع في هذه الدولة وأوضاع السوق فيها.

وأضافت الشركة أن تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على الطلب على منتجاتها أدت إلى زيادة حتمية التحرك لتحسين فاعلية العمالة في الشركة.

كانت شركة الطاقة الهولندية البريطانية العملاقة رويال داتش شل قد أعلنت في الأسبوع الماضي اعتزامها شطب ما يصل إلى 9000 وظيفة بعد أن ساهمت جائحة فيروس كورونا المستجد في دفع خطط إعادة هيكلة الشركة لتصبح أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الكربونية.

كانت شركة «بي.بي» البريطانية أعلنت في يونيو الماضي اعتزامها شطب ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة في إطار تحولها إلى شركة طاقة أقل تلويثا للبيئة. وتعتزم شركة شيفرون الأمريكية شطب ما بين 10 و15 % من قوتها العاملة على مستوى العالم.

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