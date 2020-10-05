"شيفرون" تُتم الاستحواذ على "نوبل إنرجي" بـ5 مليارات دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

أعلنت شركة «شيفرون» إتمام الاستحواذ على شركة نوبل إنرجي، بعد موافقة مساهمي نوبل إنرجي.

وقال مايكل ويرث، الرئيس التنفيذي لشيفرون: "يسعدنا الترحيب بموظفي نوبل إنرجي ومساهميها في شيفرون. أصول نوبل عالية الجودة تضيف لمحفظة شيفرون المتميزة في مجال الاستكشاف والإنتاج، ومن المتوقع أن يحقق الدمج مزايا مالية قوية".

وكانت شيفرون أعلنت، في يوليو، الموافقة على الاستحواذ على جميع الأسهم القائمة لشركة نوبل إنرجي في صفقة بقيمة 5 مليارات دولار، أي 10.38 دولارات للسهم.

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