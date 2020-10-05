أسعار النفط تقفز 3.6 % بعد تحسن صحة ترامب

المصدر: واشنطن-د ب أ

سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم وسط مؤشرات على تحسن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووسط تصاعد إضراب عمالي في النرويج.

وقفز سعر خام برنت القياسي 3.6 % إلى 68ر40 دولار للبرميل، بعد تراجع بنسبة 7ر2% الجمعة بعد إعلان إصابة ترامب بكورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 4% تقريبا إلى 50ر38 دولار بعد تراجعها بنسبة 3ر4% في الجلسة السابقة.

وساعدت المؤشرات على تحسن صحة ترامب في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

كما يعلق المستثمرون آمالا على آخر حزمة تحفيز اقتصادي قبل الانتخابات الأمريكية، حيث كشفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه تم إحراز تقدم في تشريعات خاصة بخطة جديدة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لكورونا.

ويدعم الإضراب المتصاعد في النرويج أيضا الأسعار، وقد أعلنت شركة «إكوينور» إغلاق أربعة من حقولها البحرية للنفط والغاز.

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