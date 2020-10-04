السعودية تطرح أول عملة عربية بلاستيكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، عزمها طرح فئة خمسة ريالات مصنوعة من مادة البوليمر.

وقالت مؤسسة النقد، إنه تمت مراعاة أن يكون تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وأوضحت مؤسسة النقد أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اعتباراً من يوم غد الإثنين، الموافق 5 أكتوبر، مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حالياً، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" أنه تمت طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة ومضادة للاتساخ، وبمواد بتروكيماوية صنعت في السعودية.

كما أوضحت "ساما" أن تصميم هذه الفئة تضمن وجهها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي.

فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من السعودية، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار "رؤية السعودية 2030".

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