46 % انخفاض مبيعات الشقق في مانهاتن

المصدر: نيويورك - وكالات

أظهرت تقارير جديدة تراجع مبيعات الشقق في مانهاتن بالولايات المتحدة 46% إلى 1375 وحدة خلال الربع الثالث، مع استمرار تدفق مشتري المنازل إلى الضواحي وفلوريدا.

ووفقاً لبيانات شركة «كومباس»، هناك 10 آلاف شقة غير مباعة في مانهاتن، وهو مستوى قياسي، مع استمرار تزايد عدد الشقق غير المباعة بالمدينة، وتدفق العديد من الوحدات إلى السوق في ظل قلة المشترين وتوافر عدد من الشقق بالفعل قبل الوباء.

وبناءً على تقرير صادر عن شركة الاستشارات «ميلر صموئيل» وشركة العقارات «دوجلاس إليمان»، فإن المعروض الحالي من الشقق الفاخرة سيستغرق ما يقرب من ثلاث سنوات حتى يتم بيعه. وذكر المدير التنفيذي لـ «ميلر صموئيل» أن هناك نقصاً في الشقق المتاحة للبيع، ولكن هناك نقصاً في المشترين.

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