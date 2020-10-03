الدولار والين يقفزان لأعلى مستوياتهما في أسبوع

المصدر: سنغافورة - رويترز

قفز الدولار وبلغ الين الذي يُعتبر ملاذاً آمناً إلى أعلى مستوياته في الأسبوع، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصيب بـ«كوفيد 19» ودخل في حجر صحي.

وارتفعت العملة الأمريكية نحو 0.5 % مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي الشديدي التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3% إلى 105.27 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين. وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1716 دولار.

وحقق الين مكاسب أكبر مقابل عملات أخرى، في ظل تحول واسع النطاق بعيداً عن الأصول العالية المخاطر والسلع الأولية. وكانت أحجام التداول في آسيا هزيلة بفعل عطلات في الصين. وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.7144 دولار أمريكي والدولار النيوزيلاندي 0.6629. ومقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفع الدولار 0.2% إلى 93.899.

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