المستثمرون يلجأون للذهب وتوقعات بموجة ارتفاع طويلة

المصدر: لندن - رويترز

واصل الذهب مكاسبه ليمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين إذ أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد أن أُصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد 19.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1915.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ليمحو خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة في آسيا. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1922.20 دولاراً. وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا «تشخيص إصابة ترامب بكوفيد 19 تسبب في ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ (الآمن)».

وأضاف «أعتقد أن العزوف عن المخاطرة سيظل مرتفعاً إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأمريكية بالفيروس، قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة». وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ربحت الفضة 0.7% إلى 24.07 دولاراً للأوقية وارتفعت ما يزيد عن 5% منذ بداية الأسبوع. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 894.82 دولاراً ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2311.95 دولاراً.

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