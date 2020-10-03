«بنك أوف أمريكا» يتوقع دعم «المركزي» للأسواق

المصدر: لندن - رويترز

كتب محللو بنك أوف أمريكا في تقرير أسبوعي لتدفقات الصناديق، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي «المصرف المركزي» سيتدخل على الأرجح لدعم الأسواق المالية إذا نشب نزاع على نتيجة الانتخابات الرئاسية، في تحرك سيفيد أسهم قطاع التكنولوجيا. وقال التقرير «ضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي لسيولة قوية على الأرجح بفعل نزاع بشأن الانتخابات سيكون مواتياً للتكنولوجيا»، كما يتوقع التقرير تنامي احتمال فوز كاسح للديمقراطيين.

وارتفع مؤشر البنك «الثور والدب» متجهاً صوب «منطقة صعود».وأشار التقرير إلى أكبر تدفق للأموال على اليابان في تسعة أسابيع، وأكبر تدفق للأسواق الناشئة في أربعة أسابيع، وأكبر نزوح للتدفقات من أوروبا في 13 أسبوعاً. وفي بقية فئات الأصول، تدفق 2.1 مليار دولار إلى السندات و0.3 مليار إلى الذهب، بينما جرى سحب 19.56 مليار دولار من النقد.

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