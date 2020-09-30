أمريكا تسمح ببقاء «تيك توك» حال امتلاك مستثمريها للتطبيق

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تطبيق تيك توك سيُمنع في الولايات المتحدة في حال لم تنتقل أعماله في البلاد إلى مجموعات أمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيف منوتشين خلال ندوة نظمتها قناة «سي إن بي سي»، إن المفاوضات القائمة بين المجموعة الصينية «بايت دنس»، الشركة الأم لتيك توك، ومجموعتي «أوراكل» و«ولمارت» تسمح بإقامة شركة أمريكية يكون أكثر من نصف رأسمالها بيد مستثمرين أمريكيين.

وأضاف: «في حال توقيع الاتفاق وفق شروطنا، سنصادق عليه. بخلاف ذلك، سيُمنع التطبيق في الولايات المتحدة. وقال إن أي اتفاق يجب أن يلبي تماماً حرصنا على الأمن القومي».

ويتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التطبيق المنتشر على نطاق واسع بالتجسس لصالح بكين، الأمر الذي ينفيه الجانب الآخر.

وسبق لوزارة التجارة الأمريكية أن أعلنت أن التطبيق سيمنع محلياً في 12 نوفمبر في حال لم يصبح تحت إدارة أمريكية.

وحثّ قاضٍ في واشنطن «تيك توك» على التوصل إلى اتفاق أو إثبات عدم شرعية الحظر أمام المحاكم. ويستخدم نحو 100 مليون حساب التطبيق في الولايات المتحدة.

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