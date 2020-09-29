النفط يهبط أكثر من 4% مع تنامي إصابات «كورونا»

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجعت أسعار النفط أكثر من 4 % إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، أمس، بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود، بينما تكابد أوروبا والولايات المتحدة تنامياً في إصابات فيروس «كورونا» المستجد.

ويتوخى مستثمرو السلع الأولية والأسهم الحذر أيضاً قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق، تراجع خام برنت تسليم نوفمبر 1.81 دولار بما يعادل 4.3 % إلى 40.62 دولاراً للبرميل، ونزل عقد ديسمبر الأنشط 4.4 % إلى 40.92 دولاراً. وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.99 دولار أو 4.9 % ليسجل 38.61 دولاراً للبرميل.

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