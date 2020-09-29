عودة خدمات "مايكروسوفت" بعد توقف ساعات بسبب عطل فني

المصدر: البيان الإلكتروني

عادت خدمات شركة "مايكروسوفت" إلى العمل بعد توقف عدد من برامجها لأكثر من 5 ساعات أمس الاثنين بسبب عطل فني، أثر على ملايين المستخدمين حول العالم.

وقالت عملاق صناعة البرمجيات الأمريكية، إن الخدمات التي تأثرت بالعطل المفاجئ هي "أوت لوك" و"باور بلاتفورم" و"تيمز" و"أوفيس" و"داينمكس 365".

وأضافت في منشور لها اليوم، أن مشكلات في المصادقة على خدماتها السحابية جعلت الأشخاص يواجهون مشكلات في تسجيل الدخول إليها عبر الإنترنت.

ورغم تأكيد مايكروسوفت، على استعادة معظم الخدمات، فإنها أشارت إلى أن بعض المستخدمين في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى الخدمات، مؤكدة أنها تعمل في الوقت الحالي لمعالجة تلك المشكلة.

وأرجعت "مايكروسوفت" السبب في العطل الفني إلى التحديث الأخير للخدمة الذي شهدته المنصة نتيجة انقطاع التيار. وقالت إن التحديث سيتم التراجع عنه للتخفيف من المشكلات.

وبسبب تفشي وباء كورونا، اعتمد المستخدمون على خدمات مثل "تيمز" لحضور الاجتماعات، أو المشاركة في الحصص التعليمية.

ويأتي انقطاع خدمات "مايكروسوفت" بعد أشهر من عطل تعرض له برنامج "تيمز" في جميع أنحاء أوروبا نتيجة زيادة عدد المستخدمين الذين يعتمدون حالياً عليه لأداء العمل عن بُعد.

وفي أبريل الماضي أبلغت عن 75 مليون مستخدم نشط يوميا في "تيمز" نتيجة لزيادة عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل.

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