«تيك توك» تحقق انتصاراً مؤقتاً على ترامب

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أوقف قاض فيدرالي أمريكي قراراً أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر تنزيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ.

وأصدر قاضي منطقة واشنطن كارل نيكولز أمراً قضائياً مؤقتاً بتعليق الحظر، وذلك بطلب من وكلاء التطبيق الذي يتهمه البيت الأبيض بأنه يمثل تهديداً أمنياً.

وبقيت حيثيات الحكم طي الكتمان، لذا لم يكشف السبب في الأمر القضائي الوجيز الصادر عن المحكمة في واشنطن. وسعى قرار إدارة ترامب لحظر تنزيل التطبيق من متجري «آبل ستور» و«بلاي ستور» اعتباراً من منتصف ليل الاثنين، مع السماح باستخدامه حتى 12 نوفمبر، ورفض القاضي في الوقت الحالي طلب تيك توك المتعلق بوقف قرارات الحظر الكلي في نوفمبر.

ويمثل القرار انتصاراً مؤقتاً للمنصة التي يستخدمها 100 مليون أمريكي، لكن المحكمة لم تنظر بعد في الحجج القانونية حول ما إذا كان يجب أن يبقى تطبيق «تيك توك» متاحاً للمواطنين الأمريكيين.

وقال محامي «تيك توك» جون هول إن الحظر «عقابي» و«تعسفي» ويغلق منتدى عامّاً يستخدمه نحو 100 مليون أمريكي. ووصف بيان حكومي الشركة بأنها «ناطقة باسم» الحزب الشيوعي الصيني وملتزمة بالترويج لأفكار وأجندة الحزب.

وقالت وزارة التجارة إنها ستلتزم بالقرار لكنها «تنوي الدفاع بقوة عن الأمر التنفيذي عبر الطعون القانونية».ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية واشنطن إلى توفير بيئة تجارية «عادلة» و«غير تمييزية» وانتقد «سياسة الترهيب» التي تتعرض لها شركات بلاده.

وأوضحت مذكّرة قدمتها «نت تشويس» وهي مجموعة تجارية تضم «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر»، أن الحظر سيخلق سابقة خطيرة للإنترنت المفتوح.وأشارت إلى أن الصين أو دول أخرى قد تستشهد بحظر تيك توك «كمبرر لحظر نشاطات شركات إنترنت أمريكية أو تقييدها بما فيها منصات تواصل اجتماعي موجودة في الولايات المتحدة».

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