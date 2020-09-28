الروبل الروسي يهوي مقابل الدولار

المصدر: موسكو - رويترز

هوى الروبل الروسي اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في حوالي ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي وتراجع عن مستوى 92 مقابل اليورو مع تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» حول العالم وهو ما يهدد تعافي أسعار النفط ويقلل الشهية العالمية للمخاطرة.

وخلال الجلسة كان الروبل منخفضاً 1.2% أمام الدولار عند 79.13 بعد أن سجل في وقت سابق 79.1975 للمرة الأولى منذ الثاني من أبريل.

وهبطت العملة الروسية 1.6 % مقابل العملة الأوروبية إلى 92.34 لليورو مسجلة مستويات لم تشهدها منذ يناير 2016.

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