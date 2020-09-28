رسملة و"كامكو" تعلنان بيع منشأة لوجستية لأمازون في المملكة المتحدة

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك رسملة الاستثماري، وشركة "كامكو إينفست"، عن صفقة بيع مركز رئيس لوجستي لشركة "أمازون" في إسكتلندا، بقيمة 81 مليون دولار لشركة "نايت فرانك إنفستمنت مناجمنت"، مُمَثِّلَةً لمستثمرين كوريين.

ولعب بنك رسملة و"كامكو إنفيست" دور الشريك الاستثماري والاستشاري لإبرام الصفقة.

ويعتبر العقار البالغة مساحته مليون قدم مربعة، أحد أكبر مراكز التوزيع الرئيسة لشركة "أمازون" في المملكة المتحدة، بموقع استراتيجي رابط بين شبكات النقل الرئيسة في مدينة إدنبرة.

وتستثمر شركة رسملة في شرائح متنوعة من العقارات، تَشْمَلُ العقارات السّكنية والتجارية، وتلك المتعلقة بالبنيات التحتية في كل من المملكة المتحدة وأوروبا القارية والولايات المتحدة الأمريكية. وتم الإعلان عن صفقة بيع مَرْكَزَيْنِ لوجستيّيْنِ لشركة "أمازون" في ألمانيا، بقيمة 155 مليون دولار في ديسمبر 2019.

وقال ريك كرين مدير الاستثمارات العقارية العالمية في شركة "نايت فرانك إنفستمنت مناجمنت": الصفقة هي خامس عملية استحواذ نقوم بها لفائدة مستثمرينا الكوريين، والتي تمت خارج السوق. ويعتبر هذا العقار مُؤَهَّلاً لتحقيق أداءٍ قوي في المستقبل لفائدة المستثمرين. نستمر في استهداف أصول مماثلة، وبالمميزات نفسها في المملكة المتحدة وإيرلندا وأوروبا القارية.

وقال محمد فهد العثمان، الرئيس التنفيذي للاستثمارات العقارية في "كامكو إنفست": "تمثل هذه الصفقة تخارجاً ناجحاً آخر لصالح عملائنا، ما يعزز مكانتنا كلاعب رئيس في سوق العقارات التجارية المدرة للدخل، حيث ندير عدد من العقارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، بقيمة 1.12 مليار دولار".

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