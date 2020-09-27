35 % انخفاض عائدات أستراليا المتوقع من صادرات الغاز

المصدر: سيدني - د ب أ

خفضت أستراليا توقعاتها لعائدات تصدير الغاز الطبيعي المسال بنسبة 35% للعام المالي حتى يونيو 2021.

وسجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال 31 مليار دولار أسترالي (22 مليار دولار)، مقارنة بـ 48 مليار دولار أسترالي في العام المنتهي في يونيو 2020، بحسب تقرير حكومي نقلت عنه وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد.

وتم تخفيض التقدير الجديد للعام المالي 2021 بمقدار 7ر3 مليارات دولار أسترالي عن تقديرات يونيو، حسبما ذكرت وزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد في تقريرها ربع السنوي، مما يعكس انخفاض حجم الصادرات وافتراضات سعر الصرف المعدلة.

وأضاف التقرير أنه «من المتوقع أن يتركز تأثير الانحدار في أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2020، بسبب التأخر لعدة أشهر في تأثيرات التدفق على العقود المرتبطة بالنفط».

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