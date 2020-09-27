قيود «كورونا» تخفض نمو اقتصاد البحرين

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت بيانات حكومية اليوم أن اقتصاد البحرين انكمش 8.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وسط القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم 61.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت الحكومة ذلك في بيان إلى فرض قيود واسعة النطاق على السياحة والفنادق والمطاعم وأنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بها بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

ونما قطاع النفط 3.2% بالأسعار الثابتة، بينما تراجع الاقتصاد غير النفطي 11.5%.

كانت ستاندرد آند بورز جلوبال قالت الشهر الجاري إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين قد ينكمش 5%هذا العام بفعل تأثير الجائحة وتراجع أسعار النفط على أنشطة الاستهلاك والاستثمار.

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