روسيا تدعو إلى تضافر الجهود لمواجهة تأثير كورونا على النفط

المصدر: موسكو - رويترز

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك جميع المساهمين في قطاع الطاقة العالمي إلى تضافر الجهود لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أضعف الطلب على الوقود.

وقال نوفاك أيضاً في مؤتمر عبر الإنترنت لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين إن الطلب العالمي على النفط تراجع هذا العام بما يصل إلى 10% بسبب الأزمة التي دفعت الشركات لتقليص استثماراتها في الإنتاج 25 إلى 30%.

وأثنى الوزير على جهود منظمة أوبك ومجموعة أوبك+ لكبار المنتجين بقيادة روسيا لتحقيق الاستقرار في سوق الخام.

وقال: «مهمتنا نحن قادة صناعة الطاقة هي إظهار الصلابة والتضامن في وجه تحديات مثل هذه».

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