السعودية تصدّر أول شحنة من وقود مصفاة «جازان»

المصدر: الرياض - د ب أ

أفاد تقرير بأن شركة أرامكو السعودية بصدد تصدير أول شحنة من الوقود المكرر من مصفاة جازان، مع استعداد الشركة لبدء الشحنات التجارية من المصفاة العام القادم.

ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شركة كبلر للبيانات فإن شركة أرامكو السعودية العملاقة استأجرت ناقلة لنقل 475 برميلاً من وقود الديزل إلى سنغافورة.

وغادرت الناقلة جازان في 26 سبتمبر وتبحر حالياً باتجاه مضيق باب المندب. ومن المقرر أن تصل في 11 أكتوبر.

وتعمل أرامكو على تعزيز أعمالها في مجالات التكرير والبتروكيماويات من أجل التنويع بدلاً من التركيز على النفط الخام.

ووفقاً لبلومبرغ، فإنه رغم أن السعودية هي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، فإنها لا تزال تعتمد على واردات البنزين والديزل لتشغيل محطات توليد الكهرباء، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع استخدام مكيفات الهواء. وكانت أرامكو قد أرسلت أولى شحنات النفط الخام إلى مصفاة جازان العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز