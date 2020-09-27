تعاون لتطوير منظومة عربية فعّالة لخدمات ضمان الودائع

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع صندوق النقد العربي والاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع أخيراً اتفاقاً ليكون الصندوق المؤسسة الإقليمية والدولية الـ16 على قائمة المؤسسات المتعاونة مع الاتحاد، والتي تضم صندوق النقد والبنك الدوليين وعدداً من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الإقليمية.

ويهدف التعاون إلى تعزيز جهود دعم الاستقرار المالي في المنطقة العربية من خلال المساهمة في تطوير منظومة فعّالة لخدمات ضمان الودائع، بما يعزز الثقة والحماية في القطاع المصرفي العربي، ويدعم ترسيخ الاستقرار المالي وتوسيع فرص الوصول للخدمات المالية.

ويغطي التعاون مجالات المشورة الفنية والتدريب وبناء القدرات من خلال ترتيب ورش عمل وندوات ودورات تدريبية مشتركة، والمشاركة في أنشطة الدعم الفني التي يقدمها صندوق النقد العربي إلى دوله الأعضاء في هذا المجال، إلى جانب المشاركة في إعداد دراسات وتقارير وأبحاث مواضيع تعزيز الاستقرار المالي.

وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن التعاون مع الاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع في إطار بنك التسويات الدولية،، يأتي في إطار اهتمام الصندوق لدعم فرص ترسيخ الاستقرار المالي في الدول العربية من خلال تطوير منظومة إدارة الأزمات المصرفية، معرباً عن أمله أن يساهم هذا التعاون مع الاتحاد والمؤسسات الشريكة له، في دعم جهود الدول العربية في تطوير القدرات التي تعزز تقنيات إدارة الأزمات لدعم الاستقرار المالي، متطلعاً لتفعيل التعاون في التدريب ونشر التوعية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين.

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