«بوينغ» تدرس خفض عدد المسؤولين التنفيذيين

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

تقوم شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات بتقليل عدد نواب الرؤساء التنفيذيين بالشركة وتقليص ممتلكاتها العقارية، بما في ذلك موقع بالقرب من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث تعمل الشركة المصنعة للطائرات على مواجهة تراجع مبيعات الطائرات والتكاليف المتصاعدة لوقف تشغيل طراز (737 ماكس).

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس عن مصادر مطلعة أن أول دفعة ممن سيشملهم قرار التخفيض، ستغادر الشركة بحلول 2 أكتوبر المقبل على أن يلحق بذلك موجة ثانية في وقت لاحق من العام.

وكانت بوينغ قد خفضت 19 ألف وظيفة في وقت سابق من العام الجاري بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاع الطيران.

وسيكون أكبر وأكثر الإجراءات إثارة للجدل من بين إجراءات توفير التكاليف التي تدرسها الشركة الأمريكية هو بناء طائرات «787 دريملاينر» في موقع واحد، وسيتم ذلك على الأرجح بمصنعها في ساوث كارولينا، وإغلاق خط التجميع النهائي الثاني في إيفريت بواشنطن.

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