نزوح 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية

المصدر: لندن- رويترز

كشف تقرير تدفقات الصناديق الأسبوعية من بنك أوف أمريكا، أمس، عن أن المستثمرين سحبوا 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق من تلك الفئة من الأصول.

وقال محللو بنك أوف أمريكا استناداً إلى بيانات للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية، إنه جرى سحب الأموال من قطاعات كانت المستفيد الرئيسي من التعافي في أعقاب انهيار (كوفيد 19) في مارس.

وتكبدت أسهم التكنولوجيا نزوحاً بقيمة مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو 2019، بينما تدفقت 11.6 مليار دولار من الأسهم القيادية الأمريكية.

وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 7.2% منذ بداية سبتمبر في أول أداء شهري سلبي، منذ مارس فيما تراجع المؤشر ناسداك ما يزيد على 10%.

وشملت التحركات الكبيرة الأخرى للتدفقات الاستثمارية هذا الأسبوع صناديق السندات مرتفعة العائد، التي سجلت أكبر خروج للتدفقات منذ مارس لتخسر 5.4 مليارات دولار.

وسجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوحاً للتدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي، بينما استقطبت صناديق السندات بوجه عام 1.3 مليار دولار.

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