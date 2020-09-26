الاقتراض العام لبريطانيا يفوق ذروة الأزمة المالية

المصدر: (لندن- رويترز)

زاد الاقتراض العام لبريطانيا مجدداً في أغسطس ليبلغ مستوى قياسياً جديداً مدفوعاً بإنفاق ضخم لمكافحة «كورونا» مع تفوق عجز الميزانية منذ بداية السنة الضريبية الجارية على ذروته لسنة كاملة خلال الأزمة المالية العالمية.

واقترضت الحكومة 173.7 مليار جنيه استرليني (221.8 مليار دولار) في أول 5 أشهر من السنة المالية التي تبدأ في أبريل لتتجاوز الرقم القياسي البالغ 157.7 ملياراً في الـ12 شهراً المنتهية في مارس 2010.

وتحذر جهات تقدم توقعات للميزانية الحكومية من أن العجز قد يبلغ 372 ملياراً بحلول نهاية السنة الضريبية، ما يرفع الاقتراض كونه نسبة من الناتج المحلي إلى 18.9% وهو مستوى لم يسجل منذ الحرب العالمية الثانية ويفوق بكثير معدلات استدامة الدين في المدى الطويل.

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