نمو طلبيات السلع الرأسمالية الأمريكية

المصدر: (واشنطن- رويترز)

ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أغسطس، وكان الطلب في الشهر السابق أقوى من التقديرات السابقة، ما يشير إلى تعاف مستقر.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، أمس، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشراً يحظى بمتابعة عن كثب لخطط إنفاق الشركات، زادت 1.8% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يوليو بالزيادة، لتظهر أن طلبيات ما تعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية زادت 2.5% بدلاً من 1.9% في التقديرات السابقة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن ترتفع هذه الطلبيات 0.5% في أغسطس.

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