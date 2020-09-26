الدولار دون أعلى سعر في شهرين

المصدر: لندن - رويترز

استقر الدولار دون أعلى مستوياته في شهرين والذي بلغه في الآونة الأخيرة أمس ومحت العملات عالية المخاطر بعض خسائرها الأسبوعية، بينما تلقت أسواق الأسهم دفعة من آمال باستئناف محادثات بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة.

ويمضي الدولار صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل مدفوعاً بالعزوف عن المخاطرة مما جعل المتعاملين يتخلون عن مراكز بيع في العملة الأمريكية إذ خيّمت القتامة على آفاق التعافي الاقتصادي العالمي في ظل موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

وتراجع الدولار قليلاً اليوم، فيما ربحت العملات عالية المخاطر، التي تراجعت بشدة هذا الأسبوع، في التعاملات المبكرة في لندن. وارتفعت الأسهم بعد موجة صعود مدفوعة بأسهم التكنولوجيا في وقت متأخر بوول ستريت، فيما تلقت المعنويات الدعم من قول مشرّع كبير إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا بحجم 2.2 تريليون دولار قد يتم التصويت عليها الأسبوع المقبل.

وارتفع الدولار النيوزلندي إلى 0.6584، ليصعد 0.6% منذ الإغلاق في نيويورك لكنه ما زال منخفضاً 2.6% في الأسبوع.

وربح الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.7086 دولار أمريكي خلال التعاملات لكنه ما زال يسجل أسوأ أداء أسبوعي مقابل العملة الأمريكية منذ مارس.

مؤشر الدولار

وخلال التعاملات تراجع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ما يقل عن 0.1% خلال الجلسة إلى 94.246 لكنه مرتفع 1.3% في الأسبوع، وهي أكبر قفزة أسبوعية في نحو 6 أشهر.

وزاد اليورو 0.1% اليوم إلى 1.1676 دولار، لكنه منخفض 1.4% في الأسبوع.

وصعد الين قليلاً مقابل الدولار إلى 105.385 بينما ربح الفرنك السويسري نحو 0.1% مقابل اليورو.

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