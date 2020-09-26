توقع انتعاش الصادرات الألمانية في سبتمبر

المصدر: (برلين - رويترز)

قال معهد «إيفو» أمس إن التفاؤل بين المصدرين الألمان، الذين تضرروا جراء أزمة فيروس كورونا، بلغ أعلى مستوياته في سبتمبر منذ أكتوبر 2018.

وقال إيفو إن مؤشره لتوقعات التصدير ارتفع إلى 10.4 في سبتمبر من 5.5. وقال إن المزيد من الشركات في قطاعي الكيماويات والمعدات الكهربائية تتنبأ بزيادة في الشحنات إلى الخارج في الربع الأخير من العام.

كما يتوقع قطاع السيارات زيادة المبيعات الخارجية بينما يتنبأ صانعو الملابس والمنتجات الجلدية والأحذية بانخفاض كبير للمبيعات.

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