إيطاليا نحو منع شركات من التعامل مع «هواوي»

المصدر: (ميلانو - د ب أ)

ذكرت صحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية اليومية أن الحكومة الإيطالية ربما تسعى لمنع شركات في البلاد من إبرام اتفاقيات مع شركة «هواوي» الصينية للتكنولوجيا، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس.

وتم تحديد السياسة الحكومية في اجتماع بين رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي ورؤساء أحزاب الائتلاف ووزراء.

وكانت مراجعة لسياسة الحكومة جرت أواخر العام الماضي قد نصحت الحكومة بأن تنظر «بشكل جاد للغاية» في منع شركة «هواوي» وشركات معدات صينية أخرى من شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة من العمل في إيطاليا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز