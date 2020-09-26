أسوأ أسبوع للذهب خلال شهر ونصف الشهر

المصدر: (لندن – رويتر)

صعدت أسعار الذهب أمس إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة للظهور مجدداً، ولكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1873.83 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلاhل التعاملات.

ولكن الأسعار منخفضة نحو 4% في الأسبوع إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1879.20 دولاراً.

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين ولكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل مرتفعاً 1.5%، ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 23.32 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 1% إلى 856.93 دولاراً والمعدنان على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس. وربح البلاديوم 0.4% إلى 2235.55 دولاراً.

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