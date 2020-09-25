الذهب ينزل مع تحصن المستثمرين من متاعب كورونا بالدولار

المصدر: لندن - رويترز

نزل الذهب اليوم الجمعة، محوماً قرب قاع أكثر من شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ اتجه المستثمرون إلى الدولار للاحتماء من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والضبابية بشأن حزمة التحفيز الأمريكية القادمة لدعم الاقتصاد.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1864.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17.49 بتوقيت غرينتش، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.6 %إلى 1866.30 دولاراً للأوقية.

وعلى أساس أسبوعي، فالذهب متراجع بنحو 4.4 % حتى الآن، وهي أعلى نسبة في 6 أسابيع على الأقل، إذ يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل.

وارتفاع الدولار يزيد تكلفة السلع المسعرة به، مثل الذهب، بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وكان مشرع كبير قال، إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا بحجم 2.2 تريليون دولار، وقد يجري التصويت عليها الأسبوع القادم.

وتحدث مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع عن أهمية تقديم المزيد من التحفيز المالي، وذلك وسط قلق المستثمرين من ضربة جديدة للاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.1 % إلى 847.81 دولاراً، في حين تراجعت الفضة 0.8 % إلى 23.02 دولاراً للأوقية. والمعدنان على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 20 مارس.

وهبط البلاديوم 0.2 %إلى 2221.20 دولاراً للأوقية.

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