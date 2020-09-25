ارتفاع الدولار يعمّق خسائر الذهب

المصدر: (لندن – رويترز)

انخفض الذهب أمس لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز، لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في أمريكا.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1851.51 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، ليواصل النزول للجلسة الرابعة، وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أدنى مستوياته منذ 22 يوليو عند 1847.99 دولاراً وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1853.10 دولاراً. وتراجعت الفضة 5.4 % إلى 21.64 دولاراً وانخفض البلاتين 0.5 % إلى 833.31 دولاراً وتراجع البلاديوم 1 % إلى 2199.39 دولاراً.

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