صندوق النقد: آفاق الاقتصاد العالمي أقل كارثية من توقعات يونيو

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أفاد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، أن آفاق الاقتصاد العالمي أقل كارثية من التقديرات التي أجريت في يونيو، وأشار إلى أن التقديرات القادمة التي ستنشر في 13 أكتوبر ستكون أكثر ارتفاعاً.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحافي، إن «المعطيات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى احتمال أن تكون الآفاق أقل كارثية مما ورد في تقرير تقدير النمو المنشور في 24 يونيو» وأشار إلى أن «بعض قطاعات الاقتصاد العالمي بدأت تتخطى الأزمة».

لكن شدد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي على أن الاقتصاد العالمي لم «يتجاوز مصاعبه»، وأنه خارج الصين لا تزال الآفاق ضبابية «خاصة في عدة أسواق صاعدة ودول نامية».

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