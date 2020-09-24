تعرف على أعلى 10 مهن أجراً في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

بعيدًا عن الشغف وتحقيق الذات، يمثل مستوى الدخل والراتب جانبًا مهمًا عند تفكيرنا فى الوظيفة التى نلتحق بها والمجال الذى نفكر فى اقتحام سوق العمل به، فمن هم الأوفر حظًا وأجرًا في العالم خلال هذه الفترة؟

أشار تقرير منشور بموقع " wealthygorilla "، إلى بعض المهن ذات الرواتب العالية، وقد جمع التقرير القائمة من خلال مصادر مختلفة مثلBusiness Insider & Career Addict، وذلك خلال عام 2020، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه المهن ذات الدخل العالي تتطلب مستوى عال من التعليم وسنوات طويلة من التدريب بالمجال وأحيانًا تتطلب شهادات إضافية.

أعلى 10 مهن أجراً في العالم:



جراحة المخ والأعصاب

تعد مهنة جراحة المخ والأعصاب من أعلى المهن أجراً فى العالم، حيث يبلغ متوسط الراتب 381.500 دولار سنويًا.

طبيب التخدير

يبلغ متوسط راتب أطباء التخدير المسئولون عن إدارة التخدير قبل الجراحة أو خلالها أو بعدها، 265 ألف دولار سنويًا، خاصة أنهم يتولون مسؤوليات أخرى وهى التعامل مع حالات الطوارئ، وتقديم المشورة بشأن إدارة الألم وإجراء التقييمات في وحدات الرعاية الحرجة.

طبيب جراح

يعتبر راتب مهنة الجراحة من أعلى الرواتب فى العالم، وذلك لصعوبة عملهم الذى يقتضى إنقاذ الأرواح، لذلك يبلغ متوسط الراتب 251 ألف دولار سنويًا.

جراح الفم والوجه والفكين

يختلف جراحو الفم والوجه والفكين عن أطباء الأسنان العاديين، حيث يقومون بإجراء العمليات الجراحية للوجه والفم والفك، والتي تركز بشكل أساسي على الأنسجة الصلبة والرخوة، ويبلغ متوسط راتب الجراح 243.500 دولار سنويًا.

دكتور أمراض نساء

يبلغ متوسط راتب طبيب أمراض النساء 235.240 دولار سنويًا، ويختص هؤلاء فى توفير الرعاية الطبية المتعلقة بالحمل والولادة وتشخيص أمراض المرأة وعلاجها والوقاية منها.

أخصائي تقويم الأسنان

ويأتى أخصائى تقويم الأسنان فى المرتبة السادسة من ضمن المهن الأعلى أجراً فى العالم، حيث يبلغ متوسط راتب الأخصائى 228.500 دولار سنويًا، وتعتبر من مهام أطباء تقويم الأسنان فحص وتشخيص وإصلاح أي تشوهات في الأسنان والتى تتعلق بوضع الفك والأسنان.

طبيب نفسي

يهتم الأطباء النفسيون بتشخيص وعلاج اضطرابات العقل، من خلال الاستماع لمشاكل المرضى ويبلغ متوسط ​​أجر الطبيب 216.090 دولار سنويًا.

طبيب عام (GP)

يعمل الطبيب العام على تقديم النصح والتشخيص والعلاج والمشكلات المتعلقة بالصحة أو يوصي بمقابلة أخصائي معين بناءاً على الأعراض التي يعاني منها المريض، وحتى يصبح ممارس عام يحتاج الطبيب لقضاء ما يقرب من سبع إلى عشر سنوات من التدريب والتعليم، ويبلغ متوسط راتب الطبيب 208.560 دولار سنويًا.

الرئيس التنفيذي

يجب أن يكتسب الرئيس تنفيذي (CEO) لأى شركة، الكثير من الخبرة في الجانب الإداري لإدارة الأعمال والصفات القيادية، لكى يحصل على الوظيفة فضلاً عن سنوات من الخبرة ويبلغ متوسط الراتب 200.140 دولار سنويًا.

طبيب باطني

يختص أطباء الباطنة بتشخيص وتخطيط العلاج للإصابات أو الأمراض الداخلية، ولا يجرون أى عمليات جراحية على الإطلاق، ويبلغ متوسط راتب الطبيب 198.370 دولار سنويًا، وفق اليوم السابع.

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